I ladri hanno agito durante la notte: sono entrati nella sede del Pd, in via Emilia a Cagliari, danneggiando diverse porte e arredi, per poi portare via un migliaio di euro. Il denaro, conservato in una cassetta, era stato raccolto con i tesseramenti dell’ultimo periodo.

Stamattina la scoperta dell'incursione e la segnalazione alla Polizia che ha effettuato il sopralluogo, anche con gli specialisti della Scientifica, in cerca di eventuali tracce lasciate dai ladri. «Siamo amareggiati per quanto accaduto», il commento del segretario regionale del partito, Piero Comandini. «Un episodio slegato da ogni collegamento politico. Dispiace essere finiti nel mirino di qualche delinquente in cerca di pochi soldi».

La sede del Pd sardo era stata al centro di un altro raid vandalico lo scorso settembre: erano stati danneggiati mobili, porte e finestre. Su quanto accaduto hanno avviato le indagini gli agenti della Digos.

