Raffica di sanzioni sulla spiaggia del Poetto da parte della Polizia locale nel corso dei controlli sul rispetto del divieto di fumo.

In questi giorni, gli agenti del Comando del capoluogo, sia in uniforme che in abiti civili, hanno multato 11 bagnanti per il mancato rispetto del divieto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e Sicurezza e per l’abbandono di mozziconi sulla sabbia. La sanzione prevista per questo comportamento ammonta a 150 euro.

Oltre alle sanzioni legate al fumo, sono stati eseguiti anche alcuni sequestri di merce nei confronti di venditori abusivi.

