Domani mattina il mare del Golfo di Cagliari si riempirà di barche a vela per la diciannovesima edizione della Rotary Cup e Trofeo Challenger Rotary Cup, organizzata dal Rotary Club Cagliari Sud in collaborazione con la sezione cagliaritana della Lega Navale. Una quarantina di imbarcazioni partiranno alle 11 dallo specchio di mare di fronte al Lazzaretto, passando per la Sella del Diavolo fino al tratto poco dopo l’Ospedale Marino, da dove poi le vele vireranno in direzione del punto di partenza. Il tutto, nel nome della solidarietà e dell’ecosostenibilità.

Il ricavato delle quote di iscrizione servirà per finanziare il progetto "Tutti a vela", che consiste in corsi di vela per persone con disabilità e al progetto Unica Sailing Team per la costruzione di barche ecosostenibili. Il tema dell’edizione di quest’anno della Rotary Cup e Trofeo Challenger Rotary Cup è "Mare accessibile: innovazione e sostenibilità per tutti". Inoltre, il ricavato della veleggiata di domani andrà a sostenere il progetto per l'avviamento alla vela dei ragazzi con sindrome di Down.

Dopo la veleggiata, verso le 18.30, al circolo della Lega Navale a Su Siccu, ci saranno le premiazioni che sono meramente simboliche, legate alla partecipazione.

