Rischia migliaia di euro di multa il conducente dell’auto che nella notte tra venerdì e sabato è uscita di strada finendo la sua corsa contro una palma, a Cagliari, sul Lungo Saline, all’altezza della rotatoria che conduce al Viale Poetto.

L’uomo – un 52enne residente nella Sud Sardegna che nello scontro ha riportato ferite - si è infatti rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e al droga test.

Sul posto dopo lo schianto sono intervenuti gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco – che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo deformato – e un’ambulanza del 118 per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale. I soccorritori hanno subito avuto il sospetto che il 52enne potesse trovarsi in condizioni psicofisiche alterate. Ma gli accertamenti sull’eventuale assunzione di alcol e droghe, richiesti in ospedale, non sono stati eseguiti poiché, come detto, il conducente si è rifiutato.

Per questo, a norma del Codice della Strada, l’uomo sarà deferito all’autorità giudiziaria, che potrebbe infliggergli un'ammenda compresa tra i 1.500 e i 6.000 euro – raddoppiata a causa del coinvolgimento in un incidente – e la revoca della patente di guida.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata