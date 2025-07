Via libera per fare il bagno al Poetto, nel tratto compreso fra l’ospedale Marino e l’Ottagono (con quest’ultimo stabilimento che non era interessato dalle precedenti restrizioni). È stata appena firmata dal sindaco Massimo Zedda l’ordinanza che revoca il divieto di balneazione definito venerdì: parametri tutti nella norma, secondo quanto comunicato dall'Arpas dopo gli esami effettuati nella giornata di oggi.

Il Poetto prima della revoca dell'ordinanza di divieto alla balneazione. Video di Massimiliano Rais

«Come volevasi dimostrare, è bastato l’arrivo del maestrale ieri notte per eliminare il problema in poche ore», dichiara il sindaco Massimo Zedda. «Se fosse stato creato da uno scarico fognario illegale o dalla rottura di una condotta fognaria non sarebbe stato possibile riaprire il tratto di mare alla balneazione».

Il Poetto deserto nella domenica con il divieto di balneazione

L’emergenza è durata poco meno di quarantotto ore, anche se non sono certo mancati i disagi soprattutto per i gestori di chioschi e stabilimenti balneari. Fino a ieri pomeriggio il divieto di balneazione era in vigore anche sulla strada statale 195, la Sulcitana, ai chilometri 5 e 6: era stata la prima zona “liberata”. La decisione era stata presa a seguito delle note informative dell'Arpas sugli esiti delle analisi sui campioni prelevati nei punti di monitoraggio della qualità dell'acqua da cui era emersa «l'alterazione di parametri microbiologici».

Questa mattina, nella parte del Poetto oggetto del divieto, erano stati in pochissimi a sfidare l’interdizione per fare il bagno: ora però è di nuovo possibile entrare in acqua senza rischi per la salute.

