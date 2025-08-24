Cagliari, controlli nelle zone della movida: oltre 200 persone identificateNella notte tra sabato e domenica carabinieri e unità cinofile antidroga in azione alla Marina e nei quartieri più frequentati
Raffica di controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari che nel corso della serata e della notte tra sabato e domenica hanno presidiato le zone della movida del capoluogo.
Numerose pattuglie, supportate anche dalle unità cinofile antidroga, hanno messo sotto la lente soprattutto le zone dove sorgono i locali di intrattenimento e le aree giovanile, in particolare il quartiere Marina.
Nel corso dell’attività sono state identificate oltre duecento persone, controllati diversi esercizi pubblici e altrettanti veicoli in transito nelle arterie principali.
«L’operazione – spiega una nota dell’Arma – si è conclusa senza criticità: i controlli effettuati non hanno evidenziato situazioni di rilievo né episodi di illegalità, confermando l’efficacia preventiva del servizio svolto».
(Unioneonline)