Raffica di controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari che nel corso della serata e della notte tra sabato e domenica hanno presidiato le zone della movida del capoluogo. 

Numerose pattuglie, supportate anche dalle unità cinofile antidroga, hanno messo sotto la lente soprattutto le zone dove sorgono i locali di intrattenimento e le aree giovanile, in particolare il quartiere Marina.

Nel corso dell’attività sono state identificate oltre duecento persone, controllati diversi esercizi pubblici e altrettanti veicoli in transito nelle arterie principali.

«L’operazione – spiega una nota dell’Arma – si è conclusa senza criticità: i controlli effettuati non hanno evidenziato situazioni di rilievo né episodi di illegalità, confermando l’efficacia preventiva del servizio svolto».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata