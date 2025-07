Revocate le ordinanze per Giorgino, resta quella che impone il divieto di balneazione al Poetto.

Lo fa sapere il Comune di Cagliari, alla luce degli esiti delle nuove analisi condotte dall’Arpas nei punti di campionamento che ieri avevano portato all’emissione del provvedimento di stop ai tuffi dall’ospedale Marino fino alla zona a ridosso dell’Ottagono (lo stabilimento non è interessato) e ai chilometri 5 e 6 del litorale lungo la Sulcitana.

Nella spiaggia dei Centomila i valori di escherichia coli non sono tornati nella norma.

Per il sindaco Massimo Zedda «il problema non dipende dai canali del Molentargius che, come tutti sanno, in corrispondenza dell’ippodromo, tramite l’idrovora aspirano acqua dal mare e non sfociano in mare. Verosimilmente le cause sono legate alle alte temperature di questi giorni, alla mancanza di vento e a possibili scarichi di imbarcazioni. Tutte queste conseguenze hanno contribuito al verificarsi di tali valori di inquinamento, rilevati dall’Arpas».

Il Comune di Cagliari, aggiunge il primo cittadino, «ha prontamente recepito le analisi dell’ente adottando le ordinanze, firmate in questi giorni, e sta seguendo l’evolversi della situazione che potrebbe risolversi in tempi brevi in seguito a una variazione climatica».

