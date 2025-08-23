Il cadavere di un sub di 84 anni è stato trovato questa mattina a Cagliari, nelle acque di Capo Sant’Elia, non lontano dalla costa.

La vittima è Vittorio Pilloni, un uomo che quotidianamente faceva le sue immersioni e conosceva molto bene quel tratto di mare, a lanciare l’allarme sono state alcune persone che lo vedevano tutti i giorni.

Subito è intervenuto un gommone della polizia locale di Cagliari, che ha poi trasferito le operazioni al personale della Guardia Costiera, giunto sul posto con una motovedetta un gommone dei sommozzatori. In ausilio anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Il corpo è stato recuperato in tarda mattinata, il figlio della vittima è stato chiamato nella sede della Guardia Costiera per il riconoscimento del cadavere.

