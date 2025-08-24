Una partita che unisce sport, spettacolo e solidarietà. A Cagliari torna l’appuntamento con la beneficenza grazie a “Su Coru Si Solidarizzara". Manifestazione che il 31 agosto al CUS Cagliari (dalle ore 17) vedrà scendere in campo influencer sardi, volti dello spettacolo e alcuni ex calciatori del Cagliari per una serata all’insegna della generosità.

L’iniziativa nasce da un’idea di Kry Fissoridendo, noto influencer sardo, insieme a un gruppo di amici che hanno voluto riportare in città il fascino della “partita del cuore”. Ma non ci sarà solo la partita di calcio ad animare la giornata: a fare da cornice all’evento ci saranno spazi dedicati ai bambini, con l’intrattenimento di animatori professionisti, giochi e spettacoli. Obiettivo: raccogliere fondi da destinare ad associazioni locali che quotidianamente operano nel sociale e che potranno così portare avanti le proprie attività con maggiore serenità.

«L’idea è nata quasi per caso, dopo aver partecipato ad una partita di beneficenza a Oliena – racconta Kry Fissoridendo –. Tornando a casa, mia moglie mi ha spronato a organizzare io stesso un evento del genere. Poco dopo ho parlato con Moska, il tatuatore, che mi ha confidato di voler dare vita a una partita di beneficenza: una coincidenza che mi ha convinto a mettermi subito al lavoro. Nel giro di pochi giorni anche Giuseppe mi ha proposto lo stesso progetto e da lì è partita la macchina organizzativa. Con noi si è unito il grafico Gabriele Soi, fondamentale soprattutto per la comunicazione e i canali social, anche i Superanimatori hanno dato ulteriore forza all’iniziativa. È stato davvero come vedere i pianeti allinearsi».

Tra i promotori figurano anche Giuseppe Siena e Matteo Cristino, del duo Megaphonia: «Sin da bambino avevo il sogno di entrare nella Nazionale Cantanti, ma non è mai successo. Dopo un’intervista con Kry alla Corte del Sole gli abbiamo proposto di creare una Nazionale Artisti Sardi e abbiamo trovato subito grande entusiasmo. Lui aveva già partecipato a quattro partite di beneficenza in altri paesi della Sardegna, ma mai a Cagliari. Io e Matteo saremo in campo, e con noi anche Moska, il tatuatore. Questo è il primo evento, ma speriamo che sia solo l’inizio».

E proprio Moska aggiunge: «Da tempo desideravo organizzare una partita di beneficenza con Kry. Questa è stata l’occasione giusta per condividere finalmente l’avventura. Vivo queste cose giornalmente con il volontariato tramite l’associazione che porto avanti con la mia compagna: “Gli amici del branco”. Le donazioni sono vitali perché permettono a queste realtà di portare avanti i propri progetti con serenità. “Su Coru Si Solidarizzara” vuole diventare un appuntamento fisso, capace di sensibilizzare il pubblico e dare un aiuto concreto a chi è in difficoltà».

