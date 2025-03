Ancora una volta, nel quartiere di Villanova a Cagliari, c’è da fare i conti con una strada chiusa per lavori urgenti a seguito della rottura di una condotta fognaria. Venerdì scorso era avvenuto in via Lanusei, oggi pochi metri più in alto a metà di via Eleonora d’Arborea: un’infiltrazione ha causato il cedimento di una fogna all’altezza dell’incrocio con via San Lucifero.

I lavori in via Eleonora d'Arborea a Cagliari (foto Spignesi)

Gli operai, dopo la segnalazione ricevuta da Abbanoa, sono intervenuti attorno alle 13 e hanno dovuto chiudere via Eleonora d’Arborea dall’incrocio con via Lanusei sino a quello con via San Lucifero. Le auto provenienti da quest’ultima strada possono comunque arrivare alla svolta obbligatoria a destra e proseguire verso via Iglesias. Dove, a sua volta, è necessario girare a destra perché più avanti è chiusa una strada per i lavori di riqualificazione della rete idrica.

La conclusione dell’intervento è prevista entro la giornata di oggi. Inevitabili i disagi, soprattutto per chi proviene da via Lanusei: non ci sono alternative alla discesa sino a via Carbonia e via Logudoro per poi dover risalire da via San Lucifero. Un giro infinito, complici anche i sensi unici nel quartiere, che se in via Eleonora d’Arborea si concluderà in poche ore proseguirà a lungo nel resto di Villanova, in attesa che la manutenzione sulla rete idrica (attesa da tempo) si concluda.

