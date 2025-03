Chiusa al traffico via Lanusei a Cagliari, dalla rotonda di piazzetta Silvio Lippi sino all’incrocio con via Carbonia nel tratto di strada a senso unico, per un intervento d’urgenza a seguito della rottura di una condotta fognaria.

Il punto dove si è rotta la condotta fognaria in via Lanusei a Cagliari (foto Spignesi)

La rottura è avvenuta in tarda mattinata. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i primi rilievi, così come i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Gli operai sono ora al lavoro, con l’intervento che è avvenuto in strada e ha obbligato a chiudere l’accesso a via Lanusei, per consentire la manutenzione straordinaria.

Via Lanusei chiusa da piazzetta Silvio Lippi (foto Spignesi)

La condotta sarà sostituita per ripristinare il regolare funzionamento. La chiusura della strada proseguirà per tutto il pomeriggio, finché non saranno conclusi i lavori. Il traffico è aumentato in via XX settembre, con le auto provenienti da via Sonnino che hanno come unica possibilità – per salire in viale Regina Margherita – quella di arrivare sino al semaforo e svoltare a destra.

© Riproduzione riservata