Procede spedito, e per il momento senza intoppi, il maxi-cantiere di Abbanoa per la riqualificazione della rete idrica nel quartiere di Villanova a Cagliari. A un mese dall'avvio dei lavori, l'impresa incaricata per l'intervento è arrivata alla quarta delle undici sottozone definite col Comune: quello del tratto di via Einaudi tra via Oristano e via Abba.

L'inizio del cantiere in via Einaudi a Cagliari

Già completati i primi tre lotti: il tratto di via Einaudi tra via Alghero e via Orlando, l'intera via Orlando (che non sarà più oggetto di cantiere) e il tratto di via Einaudi tra via Abba e via Orlando. In queste zone sono già state posate le nuove reti idriche, che permetteranno di risolvere il problema delle perdite d'acqua nel quartiere. L'intervento in corso in questi giorni in via Einaudi è l'ultimo nella strada: poi sarà riaperta al traffico definitivamente (è chiusa dalle 8.30 alle 17 nei giorni feriali, coi cartelli a segnalare l'interruzione, mentre i parcheggi sono cancellati per tutta la durata dei lavori nella specifica sottozona).

Il cantiere procede per step: gli operai e i mezzi pesanti non si spostano in un nuovo tratto finché non viene completato il precedente, in modo da non chiudere il quartiere per diversi mesi. Completata via Einaudi la prossima sottozona sarà via Abba, quindi via Oristano (primo tratto tra via Eleonora d'Arborea e via Einaudi, secondo tra via Einaudi e via Iglesias), infine la stessa via Iglesias (primo tratto tra via Oristano e vico San Lucifero, secondo tra vico San Lucifero e via Eleonora d'Arborea, terzo tra via Eleonora d'Arborea e via Garibaldi). Per non interferire con il traffico legato alla presenza delle scuole, si lavorerà da giugno nelle strade di via Ozieri, via Macomer e via Tempio durante la pausa estiva dell’anno scolastico.

Operai al lavoro nel cantiere di Abbanoa in via Einaudi a Cagliari

Il nuovo cantiere porta alla sostituzione integrale di 1,2 chilometri di tubature, tra condotte e allacci, con delle nuove in ghisa sferoidale del diametro di 150 millimetri. L'investimento è di 1,3 milioni di euro, fondi Fsc. Abbanoa ha individuato le zone sulla base di un'analisi dei tratti maggiormente degradati: a Villanova, negli anni, si erano susseguite perdite d'acqua notevoli e disagi per le utenze.

