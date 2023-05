Primi due ordini di allontanamento dal centro storico di Cagliari a seguito del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana approvato dal Consiglio comunale, non senza polemiche.

La polizia locale ha infatti dato il via ai controlli mirati anti-degrado, elevando le prime sanzioni.

Una ha interessato un 27enne originario del Marocco, residente in provincia di Cagliari, che bivaccava in piazza De Gasperi e che è stato identificato e allontanato. Se la violazione dovesse ripetersi – sottolinea il Comando dei vigili - scatterebbe per lui il Daspo urbano, con la Questura che potrà disporre il divieto di dimora nel Comune di Cagliari.

Individuato anche un 46enne di nazionalità pakistana, residente a Cagliari, che stazionava invece in via Pirastu.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

