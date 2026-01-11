Continuano a Cagliari i controlli straordinari nella cosiddetta “zona rossa”.

Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa oltre 30 persone identificate e 6 stranieri allontanati dall’area per aver violato l’ordinanza prefettizia. Sono tutti già noti alle forze dell’ordine: un 43enne del Senegal residente a Selargius, un 25enne della Guinea residente a Nuoro, un 30enne della Guyana Francese domiciliato a Cagliari, un 38enne Somalo, un 26enne Gambiano e un 27enne della Guinea questi ultimi senza fissa dimora.

Un trentenne senegalese già allontanato, invece, si è ripresentato nella zona ed è stato deferito a piede libero. Due tunisini di 24 e 30 anni, invece, sono stati sorpresi a bivaccare nelle pertinenze di un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. Uno di essi era in possesso di una modica quantità di hashish.

La zona a tutela rinforzata è in vigore fino al 28 febbraio in aree che sono spesso state interessate da episodi di degrado e microcriminalità: nelle zone di piazza del Carmine, via Sassari, piazza Matteotti e nell’adiacente viale La Playa.

(Unioneonline)





© Riproduzione riservata