Sostenere le famiglie più bisognose della città, uomini donne e soprattutto bambini, ma anche i loro animali da compagnia. Insegnare il messaggio della solidarietà e dell’aiuto reciproco sin dalla più tenera età.

Sono gli obiettivi della raccolta benefica organizzata questa mattina all’Istituto comprensivo Randaccio Tuveri Don Milani Colombo, in via Venezia a Cagliari, dove gli alunni e le loro famiglie hanno dato vita ad una donazione solidale.

Generi alimentari, abbigliamento, giocattoli ma anche cibo per gatti e cani e altri beni di prima necessità. L’iniziativa, organizzata da Elena Pinna e Raffaella Mura, mamme di alcuni alunni della 3A della scuola primaria, si è conclusa con grande successo. «Una giornata all’insegna della solidarietà che si inserisce in un fitto calendario di eventi che il nostro Istituto si impegna a promuovere con attenzione e partecipazione – racconta la dirigente scolastica Giovanna Porru –. A prendere parte all’evento con grande entusiasmo non solo la comunità scolastica, ma anche genitori, nonni, e persino famiglie esterne alla scuola che hanno voluto dare il loro contributo».

L’intero ricavato della mattinata sarà devoluto alla Caritas cittadina e all’associazione Fierogatto, impegnata nel salvataggio, la cura e l’adozione di animali in difficoltà.

Nel video le dichiarazioni di Elena Pinna e Raffaella Mura.

