Questa mattina gli studenti del liceo Alberti di Cagliari non sono entrati a scuola a causa della persistente mancanza di acqua corrente nell’edificio di viale Colombo. I rubinetti smettono di funzionare già dalle prime ore della giornata, rendendo inutilizzabili i servizi igienici e impedendo il regolare svolgimento delle lezioni.

Il problema, segnalato da tempo, si è aggravato nelle ultime settimane. Già intorno alle 10 del mattino l’erogazione dell’acqua si interrompe completamente, lasciando senza servizi sia gli studenti che i docenti. Una situazione che, secondo la dirigenza scolastica, non consente di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Dopo le ripetute segnalazioni ad Abbanoa e agli enti competenti, nella giornata di oggi la scuola è stata costretta a non far entrare gli studenti per consentire verifiche e interventi sulla rete idrica. Secondo quanto comunicato da Abbanoa, il disservizio sarebbe legato alle ripetute rotture della condotta causate dai cantieri della metropolitana di superficie in viale Diaz, che negli ultimi mesi hanno già provocato interruzioni dell’acqua in tutta la zona.

Non si tratta di un episodio isolato: una situazione simile si era verificata anche a novembre, quando una rottura della tubatura aveva lasciato senz’acqua il quartiere, portando alla chiusura dell’istituto e di numerose attività commerciali.

L’Alberti non è l’unica scuola a fare i conti con disservizi. Nei giorni scorsi anche al liceo De Sanctis gli studenti hanno protestato per il mancato funzionamento dei termosifoni, riaccendendo l’attenzione sulle condizioni delle scuole superiori cittadine e sulla necessità di interventi strutturali.

