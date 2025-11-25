Traffico e disagi
25 novembre 2025 alle 08:14
Asse Mediano ancora in tilt: incidente e auto bloccateLunghe code fino al teatro delle Saline, corsia verso Sassari
Ancora un incidente e ancora code sull’Asse Mediano.
Nell’impatto è rimasto coinvolto un unico mezzo, con una persona soccorsa e portata in codice giallo al Brotzu.
L’incidente ha però mandato in tilt la circolazione: si sono formate lunghe code con le auto bloccate sino al teatro delle saline, corsia verso Sassari.
Sul posto 118 per i soccorsi e polizia locale per i rilievi.
