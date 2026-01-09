Ennesimo incidente questa mattina sull’Asse Mediano di Cagliari, all’altezza di via Torricelli e direzione 131 dir. Lo schianto ha coinvolto tre veicoli, due auto e una moto.

Il motociclista e il conducente di una delle due vetture coinvolte sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso. Da ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico e sulla viabilità: in pochi minuti l’arteria cittadina si è bloccata, lasciando gli automobilisti in coda.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del 118.

© Riproduzione riservata