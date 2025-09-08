Traffico bloccato e tanta paura in via Roma, all’altezza del Consiglio regionale, dove un ciclista è stato investito in prossimità delle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30, in un tratto di strada particolarmente trafficato.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’auto medica del 118, oltre agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La circolazione ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso. Il ciclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità

