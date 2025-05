Alle presentazione, lo scorso 17 aprile, con i militari c’era anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, che fa parte del Pd. Non solo. Sui manifesti è indicato il patrocinio dell’amministrazione di Cagliari, dove i dem fanno parte della maggioranza, assieme al M5s, partito dell’assessore regionale Armando Bartolazzi che scende in piazza contro il riarmo. Ma la conferenza stampa è stata ospitata nei suoi uffici. Ora gli stessi partiti si scagliano contro le «iniziative “di beneficenza, di inclusione sociale e sportive”» legate alla esercitazione militare Joint Stars 2025, la più importante dell’anno per il Ministero della Difesa, che andrà in scena in Sardegna nei prossimi giorni.

Nelle ultime ore sono divampate le polemiche: a bordo della nave Trieste sono programmati screening gratuiti per 160 bambini delle classi quarte delle elementari di Cagliari (con tanto di circolari diramate negli istituti), oltre a varie iniziative (gare podistiche e esibizioni musicali) lanciate per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzature per la futura Rianimazione pediatrica del Brotzu. Partner del programma? Tra gli altri, anche Leonardo, la Spa di Stato che produce armi. Tutto sotto il nome di “Joint Stars for Charity”.

Oltre 60 associazioni hanno firmato un documento che parla di propaganda bellica, la vicenda della "charity” con le stellette è diventata un caso spinoso. Così il Pd e il M5s (con Avs Alleanza Verdi di Sinistra, Progressisti e Sinistra Futura) provano a spiegare la loro posizione, che sembra diversa da quella assunta nei giorni scorsi: «Riteniamo assolutamente necessario, in modo particolare in questo delicato momento storico, favorire iniziative che siano autenticamente destinate alla pace, alla salute e al benessere di cittadini e cittadine, evitando qualsiasi commistione con iniziative di tipo militare», scrivono in una nota congiunta, «La “Joint Stars 2025” prevedrebbe anche una serie di iniziative tra cui “screening sanitari gratuiti per i bambini, l’acquisto di due posti letto per il reparto di terapia intensiva pediatrica del Brotz di Cagliari nonché iniziative sportive”. Il tutto sembrerebbe finanziato oltre che dal Ministero della Difesa, anche da società normalmente dedite alla produzione di armi, purtroppo utilizzate nei conflitti attualmente in essere nel nostro pianeta». I loro loghi erano presenti fin dall’inizio.

Riteniamo, proseguono i gruppi consiliari del Comune di Cagliari, «che gli “screening sanitari gratuiti per i bambini, l’acquisto di due posti letto per il reparto di terapia intensiva pediatrica del Brotzu di Cagliari, nonché le iniziative sportive”, siano iniziative lodevoli che però dovrebbero essere realizzate direttamente dalla scuola, dal sistema sanitario nazionale, dalle organizzazioni di promozione sportiva, destinando necessari e adeguati finanziamenti a questi settori; gli stessi finanziamenti che oggi rischiano di essere tagliati per inseguire una corsa al riarmo che non condividiamo».

Seppure i patrocini istituzionali si possano ricondurre alle specifiche iniziative citate «ribadiamo il nostro impegno a costruire iniziative alternative che promuovano la pace e ci dissociamo, quindi, da occasioni che rischiano di mascherare una propaganda bellicista».

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata