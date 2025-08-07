Da Cagliari a Ciampino per salvare la vita di una neonata: volo d’urgenza con un Falcon 900L’intervento coordinato dall'Aeronautica Militare
Un Falcon 900 del 31° Stormo, uno degli assetti militari sempre pronti al decollo per questo tipo di missioni, ha effettuato un trasporto sanitario d'urgenza da Cagliari a Ciampino per salvare una neonata ricoverata in ospedale a Monserrato e trasferita all'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" di Roma.
L’intervento è stato coordinato dall'Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Cagliari.
La Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea ha attivato l'equipaggio in tempi rapidissimi per rispondere all'urgenza. Per garantire la massima sicurezza e stabilità durante il viaggio, la bambina ha viaggiato all'interno di una culla termica, assistita da un'équipe medica composta da due persone e accompagnata dai suoi genitori.
Le missioni di trasporto sanitario d'urgenza «rientrano tra i compiti istituzionali dell'Aeronautica Militare. I velivoli e gli equipaggi sono operativi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per assicurare il trasporto non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed équipe mediche per trapianti», fa sapere l’Aeronautica in una nota.
(Unioneonline)