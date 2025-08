A quattro mesi e mezzo dallo spostamento in piazza Nazzari, avvenuto lo scorso 18 marzo, la Giunta comunale approva il progetto per la riqualificazione del mercato di San Benedetto a Cagliari. Lo ha fatto con la deliberazione numero 184, che segna un passaggio decisivo per un'opera che trasformerà una delle principali aree della città. Un'opera dal valore di oltre 30 milioni di euro, finanziata in larga parte con fondi Pnrr e integrata da risorse comunali.

Come sarà l'esterno del mercato di San Benedetto

Il progetto, illustra il Comune di Cagliari, «prevede una ristrutturazione profonda che manterrà la sagoma sostanziale dell'edificio, ma ne riconfigurerà totalmente gli spazi interni, rendendoli più funzionali e accessibili. I solai intermedi e le strutture portanti saranno completamente rifatti, mentre la copertura verrà trasformata in una terrazza praticabile. Il basamento sarà modificato per mantenere una quota interna costante, eliminando le barriere architettoniche e rendendo gli accessi più funzionali».

L'esterno del mercato di San Benedetto (foto Max Solinas)

Un elemento distintivo del nuovo layout sarà la realizzazione di una corte interna di 280 mq, progettata per migliorare l’aerazione e la luminosità naturale degli ambienti. Le aree esterne saranno poi riqualificate con spazi verdi, percorsi pedonali e parcheggi, con particolare attenzione alle esigenze delle persone più fragili.

I parcheggi all'esterno del mercato di San Benedetto

«Con la riqualificazione del mercato di San Benedetto, i cittadini potranno fruire di un mercato più funzionale, sicuro e accessibile, mentre gli operatori avranno a disposizione ambienti all’altezza del lavoro che svolgono ogni giorno», sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra: «L’accessibilità è uno dei pilastri del progetto: verranno abbattute le barriere architettoniche e ripensati completamente gli accessi, in modo da rendere la struttura davvero inclusiva per tutti. Si tratta indubbiamente di un investimento strategico importante che permetterà di restituire pienamente al mercato di San Benedetto il ruolo centrale che ha sempre avuto nella vita economica e sociale della città».

