Si è introdotto nella notte in un locale a Pirri per rubare sigarette e Gratta e vinci. Ma qualcuno ha notato i suoi movimenti e ha chiamato i carabinieri, che lo hanno colto sul fatto e arrestato.

In manette è finito un diciottenne di Maracalagonis, che aveva provato a mettere a segno il colpo dopo aver forzato una finestra. All’arrivo dei militari aveva addosso anche denaro appena asportato dalla cassa dell’attività commerciale.

Nel corso della stessa notte, si sono registrati altri due furti ai danni di altrettanti esercizi: sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale collegamento fra i tre episodi.

