Ketamina nascosta in valigia: arrestato appena sbarcato a ElmasIl cinquantaduenne piemontese è arrivato a Cagliari dalla Spagna
Un uomo di 52 anni, originario del Piemonte, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Cagliari dopo essere stato trovato in possesso di circa un chilogrammo di ketamina. L’arresto è avvenuto nei pressi dell’aeroporto di Elmas, poco dopo l’arrivo del sospettato con un volo proveniente dalla Spagna.
Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo avrebbe mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso durante un normale controllo in strada.
Insospettiti, i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale e del bagaglio, trovando la sostanza stupefacente nascosta all’interno della valigia. Gli accertamenti successivi hanno confermato che si trattava di ketamina, presumibilmente destinata al mercato illecito locale.
Dopo le formalità di rito, il 52enne è stato trasferito nel carcere di Uta, su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari.