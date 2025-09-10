Partenza col topo, più che col botto, per l’istituto tecnico Giua di via Montecassino a Cagliari.

Su richiesta della dirigente Maria Romina Lai il sindaco Massimo Zedda ha emanato un’ordinanza che impone la chiusura dell’istituto a partire dall’11 settembre fino al 16.

Già da domani gli operatori della Proservice saranno all’opera per la derattizzazione, che rende necessario il «divieto perentorio di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata» fino al 16.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata