Consegnava la droga a domicilio. E le sue attività non sono passate inosservate. Tanto che qualcuno le ha segnalate alla polizia tramite l’app YouPol. Da qui è partita un’operazione di monitoraggio dei Falchi della Mobile.

Il giovane è stato seguito a Pirri, vicino alla sua abitazione. E i risultati degli appostamenti hanno confermato quanto era stato segnalato. Così è scattata una perquisizione, personale e domiciliare. L’operazione si è conclusa con il sequestro complessivo di 100 grammi di cocaina, della somma di 2.000 euro in contanti e di ulteriore materiale di interesse investigativo.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo la direttissima è finito ai domiciliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata