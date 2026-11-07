Non si ferma all’alt intimato dalla polizia durante un servizio di controllo nel quartiere San Michele e tenta la fuga. Un giovane di 23 anni è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Cagliari dopo un pericoloso inseguimento tra le vie della città.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane ha effettuato una serie di manovre azzardate, mettendo seriamente a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti. Durante la fuga ha urtato, con la fiancata dell’auto, alcune vetture parcheggiate, per poi abbandonare il mezzo e proseguire la corsa a piedi.

La fuga è durata poco. Il giovane è stato bloccato all’interno di un’area dismessa. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il fuggitivo, un giovane del 2003, era destinatario di un provvedimento restrittivo in forza del quale doveva espiare una pena di sei mesi di reclusione per un reato commesso quando era ancora minorenne. In esecuzione del provvedimento restrittivo, è stato accompagnato al centro di prima accoglienza per minorenni di Quartucciu.

(Unioneonline/A.D.)

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