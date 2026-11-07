Incidente sugli spalti della Unipol Domus questo pomeriggio a Cagliari dopo la partita tra i rossoblù di casa e il Frosinone.

Un tifoso del Cagliari, mentre stava festeggiando il successo di Deiola e compagni, ha riportato un trauma cranico dopo una caduta dalla balaustra che delimita la curva.

A dare l'allarme e a soccorrere il tifoso, riferisce l’Ansa, per primi sono stati dal campo gli stessi giocatori del Cagliari. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il supporter poi è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu: non sarebbe in gravi condizioni.

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