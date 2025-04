Un incendio ha interessato una discarica abbandonata in via Mandrolisai, nel quartiere di San Michele a Cagliari. È avvenuto questa mattina, attorno alle 8.30, ma le fiamme hanno poi ripreso vigore poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di spegnere il rogo, divampato in una zona che – oltre ai rifiuti – presenta anche sterpaglie ed erba secca.

I vigili del fuoco in via Mandrolisai

Non è la prima volta che le fiamme interessano lo stesso punto. Già il 20 luglio dello scorso anno era avvenuto un incendio, ben più grosso come estensione, che aveva portato a evacuare per diverse ore le case tra la stessa via Mandrolisai e le vicine vie Marongiu e della Sila. Stamattina, una fitta colonna di fumo proveniente dalla zona era visibile a distanza.

La discarica abbandonata in via Mandrolisai

Più volte, prima e dopo l’incendio di luglio, i residenti avevano segnalato la presenza di rifiuti abbandonati e il rischio di roghi pericolosi sia per la salute pubblica sia per i potenziali danni. In aggiunta, hanno chiesto una bonifica urgente al Comune.

