Palazzine evacuate, una rimessa di mezzi a rischio distruzione, il rischio di esplosione di bombole. Una mattinata ad alta tensione quella vissuta nel triangolo tra le vie Marongiu, Mandrolisai e della Sila, a Cagliari nel quartiere di San Michele.

L’incendio é scoppiato in un terreno abbandonato, dove ci sono masserizie, rifiuti e vegetazione. In pochi istanti le fiamme hanno minacciato le palazzine tra via Mandrolisai e via Sarrabus costringendo vigili del fuoco e agenti della Polizia di Stato a far uscire gli inquilini dalle loro abitazioni. Il vento e il gran caldo hanno aiutato il rogo che ha raggiunto un parcheggio di camion paninoteche e altri mezzi, distruggendo alcuni mobili e un’auto.

E il fuoco ha minacciato le bombole di un complesso condominiale. In azione per arginare l’incendio diverse squadre dei vigili del fuoco, i forestali e i volontari. Chiusa al traffico una corsia di via Marongiu. Diverse le attività minacciate dalle fiamme. «Da tanti anni abbiamo segnalato l’abbandono di questo terreno senza mai essere ascoltati», hanno denunciato abitanti e titolari di attività. Verso le 13,30, dopo quasi due ore di super lavoro, l’incendio era sotto controllo.

