Nuovi attraversamenti pedonali rialzati a Cagliari, vicino alle scuole e nelle zone considerate più a rischio incidenti.

Stanziato un milione di euro per «migliorare la viabilità, ridurre gli incidenti e rendere la città più sostenibile», spiegano il sindaco Massimo Zedda e l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis.

Quelli già realizzati: viale Colombo (il primo adiacente il Liceo Alberti e il secondo fronte piazza Dei Centomila), viale Diaz (due, fronte scalinate Bonaria e Istituto Buccari), via Stamira, viale Poetto (altezza supermercato), via Tramontana (altezza Campo Rossi). In fase di realizzazione invece un attraversamento in viale Ciusa.

I prossimi interventi invece interesseranno le seguenti strade: via Puglia (vicino al Cimitero San Michele), via Abruzzi, via Marongiu, via Mandrolisai e via delle Fosse Ardeatine.

«Stiamo lavorando, in collaborazione con la Polizia Locale, con l'obiettivo di ridurre gli incidenti e rendere la nostra città più sicura e facile da percorrere. Al tempo stesso, è necessario intervenire su più fronti, per esempio incentivando la mobilità condivisa e sostenibile. Il potenziamento del trasporto pubblico locale è un'altra linea di azione strategica, in collaborazione con Arst, Ctm e Ferrovie», spiega Zedda. A Cagliari, infatti, circolano troppe auto: alle 130mila presenti su 150mila abitanti, si aggiungono i circa 170mila ingressi giornalieri di veicoli da fuori città.

L'assessore Marcialis: «Il Servizio sta predisponendo gli atti per la procedura di gara riguardante il nuovo servizio di manutenzione stradale, che da agosto potrà riprendere a pieno regime. Intanto prosegue il piano di interventi urgenti, con priorità alle aree più dissestate e trafficate. Abbiamo previsto risorse dedicate al contrasto delle isole di calore, utilizzando materiali innovativi per abbassare le temperature dell’asfalto. Stiamo inoltre valutando rotatorie, collegamenti trasversali, svincoli più chiari».

