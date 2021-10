Dopo quello di ieri mattina, giorno di entrata in vigore dell’obbligo di green pass in ogni ambito lavorativo, una nuova mobilitazione dei contrari al certificato verde oggi pomeriggio in centro a Cagliari. Circa 200 i partecipanti radunatisi in piazza Garibaldi, senza mascherine e senza distanziamento.

Ingente il dispiegamento di forze dell’ordine: due camionette e una decina di auto della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza hanno presidiato l’area della manifestazione. Presenza incrementata per volontà del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in seguito ai disordini di sabato scorso a Roma.

In piazza Garibaldi erano tanti i cartelli: «Libertà è far conoscere la verità», «Sei sicuro che il vaccino ti faccia bene?», «No al trans umanesimo, no ai sieri genici, microchip, ossido di grafene», solo per citarne alcuni, oltre a immagini di presunte “vittime del vaccino”.

Dalla piazza, i manifestanti hanno poi imboccato via Garibaldi per poi proseguire per via Manno, via Sassari e, tappa finale, piazza del Carmine. Durante il corteo sono stati intonati più volte gli ormai noti slogan «No green pass» e «Libertà». La manifestazione, organizzata come sempre da "Is Pipius non si tocant", "Sa Defenza" e "Magliette bianche", si è svolta senza particolari problemi, fatta eccezione per qualche botta e risposta tra i no green pass e i passanti favorevoli al vaccino e alla carta verde.

