La buona notizia è che il parcheggio comunale di via Cesare Battisti sta per riaprire. A rendere mezzo vuoto il bicchiere del brindisi per l’inaugurazione ce n’è un’altra: una data non c’è. Dal Municipio ne hanno annunciate così tante, tra un sindaco e l’altro, che nessuno si sbilancia. Ma l’ipotesi è gennaio 2024. C’è anche una pessima novella, che tanto nuova non è: resterà sbarrato e decadente, inaccessibile alle auto (a quasi tutte, almeno) il silo di via Caprera. Appartiene alla Regione, che vorrebbe cederlo a palazzo Bacaredda, che a sua volta lo rifiuta alle condizioni che sono state imposte.

Alcune aree (viale Trieste) restano chiuse e per altre (piazza Donatori di Sangue e piazza de Gasperi) il multipiano è solo un progetto. Qualcosa si muove sotto piazza Nazzari, dove per la sosta sono già state approvate le tariffe.

In centro a Cagliari tra cantieri aperti, progetti sbagliati, incompiute e scontri istituzionali, trovare parcheggio è un inferno. Lo dimostrano le file e i disagi subiti da chi prova a trovare un posto auto nella zona della stazione: ingorghi a tutte le ore, che si ripercuotono sulle strade intorno.

