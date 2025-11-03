Una lunga serie di episodi di violenza domestica, contraddistinti da minacce, offese e aggressioni fisiche nei confronti dei genitori: sono le condotte di cui è ritenuto colpevole un 28enne pregiudicato di Cagliari, finito in carcere a Uta.

L’arresto nella serata di ieri da parte dei carabinieri.

Le indagini dei militari, avviate dopo la denuncia degli anziani coniugi, entrambi pensionati residenti nel capoluogo, hanno messo in evidenza un quadro indiziario ritenuto grave al punto da indurre l’autorità giudiziaria ad adottare nei confronti del giovane la misura restrittiva più severa.

Una volta rintracciato, il 28enne è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, portato a Uta dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

