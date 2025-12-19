Claudio Gulisano, 44 anni, è stato rinviato a giudizio per l’omicidio dei genitori, il padre Luigi di 79 anni e la madre Marisa Dessì di 82, uccisi il 4 dicembre dello scorso anno nel loro appartamento di via Ghibli, nel quartiere del Sole, a Cagliari.

L’inizio del processo è fissato per il 4 marzo in Corte d'Assise.

Stando alla ricostruzione della Procura, sostenuta dalla Pm Rosanna Allieri, Gulisano è il responsabile del delitto consumato per motivi economici.

Luigi Gulisano, 79 anni, e la moglie Marisa Dessì di 82

Per i periti Rita Celli (medico legale dell’Università di Torino) e Claudio Medana (tossicologo stesso ateneo) l’indagato prima avrebbe soffocato la madre con la sciarpa che teneva al collo, poi avrebbe atteso alcune ore il ritorno del padre che era uscito per la consueta passeggiata del mattino.

A quel punto avrebbe ucciso anche lui attraverso una cosiddetta «asfissia morbida», comprimendo il volto sul bracciolo della poltrona oppure utilizzando un cuscino.

Il quarantaquattrenne è accusato anche di frode informatica: avrebbe prelevato dai conti dei genitori 20mila euro, usando la loro piattaforma di home banking.

Gulisano è difeso dall’avvocato Luigi Sanna. Il fratello e gran parte della famiglia della coppia si sono costituiti parte civile: i loro interessi sono tutelati dall’avvocato Gianluca Aste.

