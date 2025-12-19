Un Natale all’insegna della condivisione e dell’attenzione verso chi vive un momento di difficoltà. Anche quest’anno il gruppo Evangelion ha promosso una raccolta di generi alimentari destinati alla mensa della Caritas diocesana e ha così rinnovato un appuntamento che raggiunge oggi la sua decima edizione.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Foscolo – via Stoccolma” e ha visto protagonisti studentesse e studenti che, accompagnati dai loro docenti, hanno partecipato attivamente alla raccolta di beni di prima necessità.

La risposta della comunità scolastica è stata significativa: tanti i viveri raccolti, frutto dell’impegno e della sensibilità dei ragazzi, che hanno voluto contribuire a rendere il Natale un momento di fraternità e solidarietà autentica.

Un’esperienza che va oltre il semplice atto benefico e assume un valore educativo profondo. Attraverso iniziative come questa, infatti, i più piccoli imparano il significato della responsabilità sociale, della condivisione e dell’attenzione verso l’altro.

