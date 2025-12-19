Lite degenera a Sant’Elia, spuntano le armi: due feriti in codice rossoUno dei contendenti accoltellato, l’altro raggiunto da un proiettile a una gamba. Indaga la Polizia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
A Cagliari una lite degenera in violenza e finisce con i due contendenti trasportati in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.
È accaduto nel quartiere di Sant’Elia, precisamente in via Schiavazzi: per motivi da accertare scoppia un alterco tra due uomini del posto, ma presto la situazione precipita e spuntano le armi. Alla fine uno dei due uomini viene accoltellato alla schiena, l’altro viene ferito a una gamba da un colpo d’arma da fuoco.
Poi l’intervento del personale del 118 per i soccorsi e anche della Polizia, con anche gli agenti della Scientifica, per dare via alle indagini sull’accaduto.
Roberto Carta