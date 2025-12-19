Cagliari, alla Fiera un giro in Ferrari per i bambini più fragiliSabato 20 dicembre dalle 11 alle 17
Un evento da non perdere domani, sabato 20 dicembre, per gli appassionati di motori grazie al club di proprietari di Ferrari "Scuderia Sardina".
Dalle 11 alle 17 alla Fiera di Cagliari i soci del club offriranno la possibilità di fare un giro ai bambini con disabilità.
L'evento è uno dei tanti organizzati dal club sardo, sempre in prima linea per regalare un'emozione unica, e condividere una passione che conquista tanti, giovani e meno giovani: quella per le mitiche vetture del cavallino rampante.