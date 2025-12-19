Un evento da non perdere domani, sabato 20 dicembre, per gli appassionati di motori grazie al club di proprietari di Ferrari "Scuderia Sardina".

Dalle 11 alle 17 alla Fiera di Cagliari i soci del club offriranno la possibilità di fare un giro ai bambini con disabilità.

L'evento è uno dei tanti organizzati dal club sardo, sempre in prima linea per regalare un'emozione unica, e condividere una passione che conquista tanti, giovani e meno giovani: quella per le mitiche vetture del cavallino rampante.

