Un gesto di solidarietà e memoria ha unito la polizia e i piccoli pazienti del Microcitemico di Cagliari.

Gli agenti della Squadra Volanti hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto, nel ricordo di Giancarlo De Angelis, Assistente Capo della polizia, scomparso prematuramente nel dicembre 2021 a causa di una brutta malattia.

L’iniziativa si è svolta alla presenza della moglie Katia e del dirigente della polizia, Massimo Imbimbo, ed è nata nel solco dello spirito solidale che ha sempre contraddistinto Giancarlo De Angelis.

Proprio durante le festività natalizie, infatti, l’assistente capo era solito promuovere e sostenere iniziative benefiche rivolte ai più bisognosi.

Nel corso della visita, gli agenti hanno distribuito doni ai piccoli pazienti e hanno regalato così anche momenti di gioia e serenità alle loro famiglie. Fondamentale la collaborazione del personale medico e sanitario dell’ospedale, in particolare del professor Salvatore Savasta, che ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

