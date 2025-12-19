Manca ormai meno di una settimana al giorno di Natale e per l’occasione il comune di Cagliari comunica che, giovedì 25 dicembre 2025, i cimiteri della città saranno aperti solamente la mattina.

I cittadini che vorranno fare visita ai propri cari e portare dei fiori potranno accedere ai cimiteri di San Michele, Pirri e il Cimitero Monumentale di Bonaria, dalle 8 alle 13.

© Riproduzione riservata