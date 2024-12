Ha cercato di portare via del cibo da un supermercato di viale Marconi, a Cagliari, ma è stato sorpreso da una guardia giurata dell’agenzia Tiger: un trentenne straniero ha però reagito, minacciando il vigilante e riuscendo ad allontanarsi. Ma l’immediata segnalazione ai carabinieri del nucleo radiomobile ha permesso di rintracciare l’uomo e fermarlo. Nonostante la presenza dei militari il 30enne ha proseguito con il suo atteggiamento violento e minaccioso. Alla fine è stato accompagnato nella caserma di via Nuoro ed è stato denunciato per rapina impropria anche se la sua posizione, visti i precedenti, potrebbe aggravarsi e far scattare un provvedimento cautelare.

Secondo i primi accertamenti, il trentenne, conosciuto per altre “visite” in diversi supermercati, avrebbe nascosto alcuni prodotti, uscendo senza pagare. La guardia giurata lo ha fermato e lui ha reagito, scappando a piedi fino al pronto intervento dei carabinieri.

