La spiaggia del Poetto strapiena di bagnanti, più di cinquemila persone sul lungomare per la grande festa di sport e divertimento Sardegna Volley S3, edizione numero 17. E ancora: in tanti alla Cagliari cup, la sfida tra i quartieri storici in barca a vela, tantissimi poi al Parco della musica per per la Grande Jatte, l’evento con dame e cavalieri vestiti con gli abiti vittoriani. Per Cagliari, complice il primo vero ponte d’estate, è stato un weekend lungo particolarmente ricco.

Lunedì, ore 11: tra l’Ippodromo e l’ospedale Marino si apre un infinito campo di volley con vista mare. Anzi, oltre 40 campi dove per tutta la giornata duemila bambini, bambine, ragazzi e ragazze giocano a pallavolo.

Con il primo weekend di giugno è subito folla in spiaggia, nei chioschi. Basta fare un giro sulla battigia per scattare istantanee come se fosse Ferragosto.

L’unico neo di una giornata tra mare, relax, sport e tintarella è per quei bagni pubblici alla Quarta chiusi che raccontano il perché di quelle interminabili file nei chioschi accanto.

