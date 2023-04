È stata individuata a Sestu, dagli investigatori della Polizia locale, l’auto dell’investitore che ieri sera a Cagliari ha travolto due persone, madre e figlio, allontanandosi senza accertarsi delle condizioni dei pedoni, finiti in ospedale con assegnati codici rossi. L’uomo rischia ora una denuncia per mancato soccorso.

La Municipale sta esaminando i filmati di alcune telecamere per riuscire a ricostruire la dinamica dell’incidente e sentendo il testimone che potrebbe fornire elementi certi sulle responsabilità di chi ieri sera, verso le 20,30, in via Puglie, si trovava al volante della Volkswagen.

Intanto madre e figlio sono ancora ricoverati all’ospedale Brotzu. Le loro condizioni sono migliorate. I medici hanno assegnato una prognosi di 40 giorni per il ragazzo e 30 per la madre.

