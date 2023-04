Due feriti in codice rosso e un automobilista pirata in fuga. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa sera in via Puglie, a Cagliari.

Madre e figlio stavano attraversando, pare sulle strisce, a ridosso della rotatoria di viale Monastir, sulla strada che conduce verso il cimitero di San Michele, quando sono stati travolti da un’auto. Stando alle testimonianze potrebbe trattarsi di una Golf. Si tratta solo di un’ipotesi, al momento, perché chi era alla guida non si è fermato per prestare soccorso ed è scappato.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, una pattuglia della polizia locale e i carabinieri.

Ad avere la peggio è stata la donna: è stata trasportata in ospedale a bordo di una medicalizzata. Per il figlio, maggiorenne, il trasferimento d’urgenza è stato deciso a causa della dinamica dell’incidente, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gli agenti del comando di via Crespellani e i carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni e contano di individuare il responsabile grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, anche pubblici.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata