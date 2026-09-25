Spaccio di droga in centro a Cagliari: arrestato un giovane algerino di 25 anni e denunciato in stato di libertà un ventenne, anche quest’ultimo originario dell’Algeria. Proseguono i servizi di contrasto alla criminalità diffusa della polizia nel centro di Cagliari, dove la squadra mobile sta intensificando i controlli antidroga.

L’operazione rappresenta lo sviluppo di un’attività avviata lo scorso 22 settembre in piazza Matteotti, che aveva portato all’arresto di un minorenne algerino trovato in possesso di sostanza stupefacente e compresse di rivotril. In quell’occasione, durante un appostamento, i Falchi avevano notato il 25enne mentre effettuava diverse presunte cessioni di sostanza stupefacente. All’arrivo degli agenti, tuttavia, il giovane era riuscito a scappare.

Le ricerche sono proseguite e ieri, gli investigatori, impegnati con tre equipaggi moto montati, hanno nuovamente individuato e riconosciuto il giovane. Fermato e sottoposto a controllo, il 25enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish, 27 capsule di Lyrica e 22 compresse di Rivotril, contenenti clonazepam, principio attivo inserito tra le sostanze sottoposte a controllo. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto 47 euro in contanti.

Al momento del controllo il giovane si trovava insieme a un altro cittadino algerino di 20 anni, anch’egli richiedente asilo. Quest’ultimo, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga. Raggiunto e bloccato poco dopo, durante l’allontanamento si sarebbe disfatto di quattro blister contenenti complessivamente 56 capsule di Lyrica, immediatamente recuperati dagli operatori. Sulla base degli elementi raccolti, il 25enne è stato arrestato. Il 20enne è stato invece denunciato per ricettazione in relazione ai medicinali recuperati. I controlli della Squadra Mobile nel centro di Cagliari proseguiranno anche nei prossimi giorni.

(Unioneonline/En.Ne.)

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