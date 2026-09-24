La polizia a Cagliari ha tratto in arresto un minore di 17 anni e denunciato un 18enne. Entrambi per l’ipotesi del reato di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata al termine di un prolungato servizio di osservazione svolto in piazza Matteotti nel corso del quale gli investigatori hanno monitorato per diverse ore i movimenti di alcuni giovani presenti nella zona. L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare sul minorenne, che è stato visto incontrare, in rapida successione, diverse persone.

Gli agenti sono intervenuti bloccando il giovane e procedendo a una perquisizione: nel corso dei controlli sono state rinvenute e sequestrate alcune dosi di hashish e denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il 17enne è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, accompagnato nel centro di prima accoglienza di Quartucciu.

Gli agenti hanno inoltre controllato un altro cittadino straniero, di 18 anni, trovato in possesso di alcune dosi di hashish, cocaina e farmaci contenenti principi attivi ricompresi nelle tabelle delle sostanze psicotrope. Quest’ultimo è stato denunciato.

(Unioneonline/A.D.)

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