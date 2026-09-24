Una serie di atti di violenza a pochi giorni di distanza fanno preoccupare abitanti e commercianti del quartiere Stampace al centro di Cagliari.

Dieci giorni fa durante una lite scoppiata nel Corso Vittorio Emanuele II, un giovane è rimasto ferito da un'arma da taglio ed è stato successivamente soccorso in via Azuni, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine e del 118. Qualche giorno più tardi si è verificata una rissa all'incrocio tra via Azuni e via Buragna. Lunedì un terzo episodio davanti alla chiesa di Sant’Anna.

Il consigliere comunale Roberto Mura (Alleanza Sardegna) ha raccolto la preoccupazione di chi vive tutti i giorni nel quartiere: «I recenti episodi di violenza tra il Corso Vittorio Emanuele e via Azuni hanno esasperato residenti e commercianti, che chiedono sicurezza e il diritto di vivere e lavorare serenamente».

Mura ha presentato un’interrogazione per chiedere al sindaco Zedda un intervento immediato: «Più controlli, un presidio costante del territorio e verifiche sulle attività presenti nella zona, con particolare attenzione a quelle che registrano frequentazioni anomale anche nelle ore notturne. Non possiamo permettere che una delle zone più importanti del centro storico venga progressivamente compromessa dal degrado e dall'insicurezza. Servono risposte concrete per tutelare residenti, attività produttive e qualità della vita».

(Unioneonline/A.D.)

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