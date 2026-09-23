Col mese di settembre riprende a pieno ritmo l'attività di ASEL Sardegna soprattutto sul fronte della formazione degli amministratori e dei dipendenti. Tante le novità sulla gestione del personale, a partire dal nuovo contratto nazionale di lavoro, per finire con l'attuazione del "Comparto Unico" in Sardegna.

Il primo appuntamento è per venerdì 25 settembre, alle 8.30 a Cagliari nella Sala Conferenze del Caesar's Hotel, in Via Darwin. Relatore e docente sarà il dottor Arturo Bianco, uno dei maggiori esperti in Italia sulla gestione del personale e della "macchina" amministrativa degli Enti Locali. Il seminario sarà introdotto dal presidente dell'ASEL Sardegna Dottor Rodolfo Cancedda.

Il Programma completo ed il modulo di adesione al seminario sono pubblicati sul sito dell’ASEL www.aselsardegna.it

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