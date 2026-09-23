Nell'ambito dei lavori per la nuova metropolitana di superficie in viale Diaz a Cagliari, venerdì 25 settembre 2026 i tecnici di Abbanoa realizzeranno una nuova condotta per eliminare le interferenze tra la rete idrica e i binari.

L'intervento, che inizierà alle 8.30 e si concluderà secondo le previsioni per le 16.30, dovrà essere eseguito con la rete idrica non operativa. Pertanto, nel periodo indicato si renderà necessaria la sospensione dell'erogazione idrica in viale Diaz, via Sonnino, via Campidano, via Pirastu, viale Colombo e via Della Stazione Vecchia: potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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