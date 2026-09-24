Climatizzatori nelle scuole di Cagliari per combattere il gran caldo: firmato il contratto tra Comune e impresa per un intervento in trentuno istituti, tra infanzia, elementari e medie.

Il piano, da completarsi in due anni, è stato presentato questa mattina in commissione consiliare, e prevede anche l'installazione di pannelli fotovoltaici e di una illuminazione che in grado di attutire calore e consumi.

«In alcune scuole - ha spiegato l'assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi - è prevista anche la sostituzione delle caldaie con nuovi sistemi che non prevedano l'utilizzo del gasolio. Un impianto già sperimentato in una scuola dell'infanzia».

Si parte con i lavori in blocchi di otto-nove scuole, senza interrompere le lezioni e separando il cantiere dagli spazi riservati alla didattica. La priorità verrà data a venti scuole dell'infanzia.

La climatizzazione è prevista in tutte le scuole, mentre gli altri interventi saranno adattati alle necessità e alle condizioni dei singoli istituti.

Previsto uno stanziamento di circa cinque milioni di euro, originariamente risorse Pon. «Ma ci sono stati dei tagli da parte dello Stato - spiega Andreozzi - ed è stato necessario rimodulare altri canali di finanziamento».

Dopo la fase di progettazione, il via ai lavori, con tempi di completamento previsti in circa 480 giorni.

«È il nostro contributo - conclude Andreozzi - per rispondere ai cambiamenti climatici che verosimilmente ci costringeranno a fare i conti con ulteriori innalzamenti delle temperature».

(Unioneonline)

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